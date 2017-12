La coupole aux couleurs de la Palestine

Réagissez

Dès 9 heures du matin, des dizaines de bus affluaient hier vers la Coupole du Complexe sportif Mohamed Boudiaf, à Alger, bloquant la circulation automobile sur plusieurs axes de et vers l’endroit. Décorés aux couleurs de la Palestine et de l’Algérie, ces véhicules transportaient hommes, femmes, et enfants, entre jeunes et moins jeunes, qui affluaient vers les nombreux accès de la Coupole pour exprimer leur soutien à la cause palestinienne, leur condamnation de la décision américaine de déclarer Al Qods capitale d’Israël.

Ils répondaient ainsi à l’appel à peine voilé du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, lancé mardi dernier à travers un communiqué dans lequel il a annoncé la mise à disposition de la Coupole du 5 Juillet, à Alger, aux «associations, partis politiques, et citoyens désirant y tenir un rassemblement de solidarité avec la cause palestinienne». Il est même précisé que «cette initiative intervient à l’effet de permettre à la population de la capitale de s’exprimer sur cette question dans le respect de la réglementation interdisant les marches à travers Alger» et en donnant le coup d’envoi aux autres wilayas qui doivent répondre «favorablement à toute demande locale de tenir d’autres rassemblements pour soutenir la cause du peuple palestinien frère». Visiblement, Alger continuera à être une ville fermée à toute expression pacifique de rue, et toute manifestation ne peut avoir lieu qu’entre les murs des salles fermées, même s’il s’agit juste de se solidariser avec la Palestine, une cause qui lie la majorité des Algériens. En milieu de journée, la Coupole était déjà pleine.

De nombreux citoyens, représentant des partis politiques, des organisations et des associations étaient présents, pour scander «Palestine Echouhada» (Palestine martyre), «Al Qods capitale éternelle de la Palestine», «Gloire à la Palestine» mais aussi des chants patriotiques, en présence des diplomates palestiniens accrédités à Alger et sous des fumigènes et des youyous stridents lancés par les femmes. Un immense écran diffuse en boucle les images du défunt Yasser Arafat, président de la Palestine, qui annonçait, au mois d’octobre 1989, à partir d’Alger, la création de l’Etat de Palestine. Durant des heures, l’ambiance est bon enfant, alors qu’aux alentours de la Coupole, la circulation est pratiquement à l’arrêt en raison des va-et-vient des bus et de tous types de véhicules de transport, encadrés par un important dispositif de sécurité. En début d’après-midi, les participants au meeting commencent à quitter les lieux, après plus de six heures de mobilisation à l’intérieur de la Coupole.