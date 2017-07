La consommation électrique explose

Réagissez

Jeudi, alors que les températures ont dépassé les 40°C sur la majeure partie du territoire national, la consommation nationale d’énergie électrique a une nouvelle fois battu des records.

Le groupe Sonelgaz a en effet annoncé sur son site que les seuils de l’été 2016, pourtant importants, ont une nouvelle fois été dépassés.

«L’opérateur du système électrique a enregistré un nouveau record en termes de puissance électrique appelée sur le réseau national, le jeudi 13 juillet de 13 561 MW à 14h30», a-t-on précisé.

Ce qui représente un bond de 5,6% par rapport à la consommation maximale enregistrée à la même période de l’été 2016. Il y a quelques jours, le pic de la demande atteignait les 13 390 MW. Le groupe Sonelgaz s’attend à de nouveaux pics de consommation, qui sont proportionnels aux hausses des températures.

Celles-ci sont remarquablement élevées depuis le début juillet. Aussi, la société nationale exhorte les abonnés à rationaliser la consommation, particulièrement entre 13h et 16h et entre 20h et 23h, pour éviter des incidents sur les réseaux, même si elle se dit engagée à garantir un été sans perturbations.