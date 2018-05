La chambre d’accusation ordonne la libération des étudiants incarcérés

Réagissez

La chambre d’accusation de la cour de Bouira a ordonné, en fin d’après-midi d’hier, la libération des cinq étudiants de l’université Akli Mohand Oulhadj, a-t-on appris de sources judiciaires. Les mis en cause ont été mis sous contrôle judiciaire, en attendant les conclusions des enquêtes diligentées dans le cadre de l’affaire de l’agression du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion des sciences commerciales. Douze personnes, dont deux filles, ont été, pour rappel, mis en cause dans ce «scandale».

Les accusés sont poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation, dont «séquestration», «menace de mort» «outrage», et «atteinte au bien de l’Etat». Déférés au début du mois courant, sept des mis en cause, tous des membres de l’organisation estudiantine, l’Union nationale des étudiants algériens (UNEA), ont été placés par le juge d’instruction sous mandat de dépôt et sept autres sous contrôle judiciaire. L’affaire remonte à mars dernier, lorsque des étudiants ont décidé, selon des déclarations de plusieurs personnes convoquées par la police, de prendre en otage l’enseignant dans son bureau.

Pour s’extirper, le doyen a décidé de se jeter dans le vide, depuis le balcon de son bureau, sis au deuxième étage de l’immeuble abritant le siège de la faculté.