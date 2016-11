L'intesyndicale a tranché: Grève de trois jours reconductible et sit in devant le parlement le 27 novembre prochain

Réagissez

L'intersyndicale a finalement décidé d' "augmenter la cadence" de sa protestation en organisant une grève de trois jours reconductible et d'organiser un sit in devant le parlement le 27 novembre prochain, pour y déposer un dossier sur la retraite anticipée.

A l'issue d'une réunion à huis clos qui a duré toute la matinée de ce samedi 5 novembre au siège du syndicat des praticiens de la santé à Alger, l'intersyndicale qui réunit en son sein 13 syndicats a enfin tranché: grève pour les 21, 22, 23 et les 27, 28, 29 novembre, sit in devant les sièges des wilayas le 21 novembre et des sit in régionaux le 23 novembre.

Dans le sonore qui suit Meziane Meriane, responsable du Syndicat national des professeurs de l'enseignement secondaire et technique (SNAPEST) nous parle des dégats qu'a engendrés la suppression de l'article 97 13 sur la retraite anticipée. Pour lui cette suppression a touché non seulement les ouvriers et fonctionnaires mais aussi la Caisse de retraite. Ecoutez-le pour plus de détails:

"Qu'ils nous ne disent pas qu'on a été jusqu'au boutistes à partir du moment où on a tiré la sonnette d'alarme depuis le mois de juin":

Lors de la conférence de presse organisée au siège du SNPSP, on a notamment dénoncé l'arbitraire dont sont victimes les syndicalistes. L'intersyndicale soutient meme les revendications des travailleurs de la SNVI qui sont "légitimes".

