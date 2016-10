L’intersyndicale reprend sa grève contre la réforme de la retraite

Réagissez

L’intersyndicale appelle à un débrayage aujourd’hui et demain, après «la mobilisation historique» réussie lors des deux premières journées de grève observées les 17 et 18 octobre.

La plateforme de revendications brandie par l’intersyndicale porte notamment sur l’annulation des nouvelles clauses liées aux systèmes de retraite contenues dans le projet de l’amendement du code du travail. L’intersyndicale exige également des mesures de protection du pouvoir d’achat et s’oppose à toute mesure dans la prochaine loi de finances pouvant affecter le pouvoir d’achat.

Selon le communiqué diffusé par ce syndicat, le département de Abdelmalek Boudiaf s’est engagé à défendre la requête des paramédicaux pour que le corps paramédical soit inclus dans la liste des métiers de haute pénibilité et de bénéficier ainsi des dispositions légales permettant d’obtenir le droit de départ à la retraite après 32 ans de service sans condition d’âge. Hormis les rappels «prudents» de la ministre de l’Education nationale quant à la ponction sur salaire et sur la prime de rendement des enseignants grévistes, aucune réaction n’a été enregistrée de la part du gouvernement quant aux doléances des travailleurs en colère.

Prélèvement sur les salaires des grévistes

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a affirmé, hier à Alger, que les enseignants grévistes subiront des prélèvements sur salaire, estimant que cette mesure est «normale et légale».

La ministre a précisé, en marge d’une rencontre d’information sur la plateforme nationale numérique de recrutement, que les prélèvements sur les salaires des enseignants ayant observé une grève les 17 et 18 du mois en cours — un mouvement de protestation qui est prévu d’être reconduit aujourd’hui et demain — sont une mesure «normale et légale», car «les lois de la République doivent être appliquées dans tous les cas».

Mme Benghebrit a affirmé que le partenaire social «connaît les lois de la République, notamment concernant les grèves», faisant allusion aux prélèvements sur les salaires. R. S.