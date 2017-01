Réagissez

Ce sont des groupes qui ont voulu forcer la main aux commerçants, mais ils n’ont pas réussi !» Telle est la déclaration de Noureddine Bedoui, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, lors de sa visite de travail, hier, dans la wilaya de Guelma.

«Vous pensez que l’Etat fonctionne comme ça, sans institutions ? Des mesures seront prises contre ceux qui ont porté atteinte aux biens publics et privés à Béjaïa», poursuit le ministre. Et de conclure : «Concernant le pouvoir d’achat des citoyens, le gouvernement est garant. 10 milliards de dollars ont été orientés vers le volet social, inscrit dans la loi de finances 2017.» En effet, le ministre de l’Intérieur n’a pas manqué de réagir aux derniers événements qui ont secoué la ville de Béjaïa, en apportant, à chaque point de presse improvisé, son lot de déclarations.

Des déclarations non pas alarmistes, mais pesées : «Des informations font état que notre pays est menacé de l’extérieur et, de l’intérieur, nous sommes à l’épreuve de notre cohésion sociale.» Bien évidemment, l’aspect sécuritaire «préoccupant mais maîtrisable» n’a pas été l’unique volet sur lequel s’est penché le ministre. Ainsi, le mégaprojet du marché de gros, situé sur la commune de Aïn Benbeïda, dans la daïra de Bouchegouf, dont le coût prévisionnel atteint les 3 milliards de dinars, est en phase de réalisation à hauteur de 60%.

C’était la plus importante halte de cette deuxième journée de visite de M. Bedoui à travers la wilaya de Guelma. Ce projet, dont la livraison est prévue pour la fin décembre 2017, «absorbera la production de fruits et légumes des wilayas de Constantine, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Oum El Bouaghi et Guelma», ont expliqué les chargés du projet au ministre. Soit une capacité de 14,70 millions de quintaux/an pour assurer les besoins des quelque 5 millions d’habitants de cette région.