L’Eglise protestante dénonce

L’Eglise protestante d’Algérie (EPA) s’élève contre les pressions et les intimidations exercées contre la communauté chrétienne en Algérie.

Dans un communiqué transmis à notre rédaction, l’EPA, présidée par Mahmoud Haddad, dit exprimer ses vives «inquiétudes» à la suite de la «fermeture» de plusieurs de ses lieux de culte par les autorités. L’EPA, rappelant avoir obtenu pour la première fois son agrément en 1974 qui a été confirmé en 2011, dénonce «les intimidations de tout genre dont font l’objet ses membres et les communautés qui lui sont rattachées».

L’Eglise protestante d’Algérie relève, entre autres, la fermeture de trois lieux de culte dans la wilaya d’Oran : Aïn Turck, Layayda et Oran-ville. Aussi, «trois églises situées à Béjaïa, Ouargla et Tizi Ouzou ont été sommées de cesser toute activité», indique l’EPA qui dénonce également la fermeture d’une librairie à Oran-ville à cause de la confession chrétienne de son propriétaire.

L’EPA révèle une tentative de fermeture d’une ferme d’élevage de cailles à Layayda, dans la wilaya d’Oran, pour les mêmes raisons. Autre acte d’intimidation relevé par l’EPA : «Des procès intentés contre deux chrétiens à Tiaret et un à Tizi Ouzou, lesquels sont faussement accusés de prosélytisme.» A cela s’ajoute «la convocation de plusieurs chrétiens pour interrogatoire et la fouille ciblée pratiquée à l’aéroport international d’Alger».

L’Eglise protestante d’Algérie dénonce également la «confiscation de livres chrétiens personnels». «L’un des voyageurs est poursuivi en justice à Tizi Ouzou pour importation de livres chrétiens d’une manière illégale», ajoute l’EPA qui veut prendre à témoin l’opinion publique. Autre pression relevée par l’EPA, la non-délivrance de «récépissé» par les autorités compétentes suite à «la mise en conformité de ses statuts à la loi de 2012».