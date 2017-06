Réagissez

L’auteur présumé du crime commis le 18 juin à Douar Zmala relevant de la commune enclavée de Ridane (sud-ouest de Bouira), dont la victime est une femme âgée de 33 ans, ne serait autre que le neveu de celle-ci, a fait savoir samedi le chef du groupement de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Mahdjoub Areibi Kamel.

L’auteur présumé est un jeune de 19 ans, neveu de la victime qu’il a tuée à l’aide d’un arrache-clou en lui assénant des coups mortels sur la tête, a précisé le lieutenant-colonel Mahdjoub Areibi, lors d’une conférence de presse tenue au siège du groupement de la Gendarmerie nationale de Bouira.

D’après les détails fournis par le même responsable, le criminel s’était introduit au domicile de la victime pour tenter de lui voler ses biens (bijoux et argent) avant d’être surpris par cette dernière qu’il n’hésite pas à ligoter avant de la tuer à l’aide d’un arrache-clou et de transporter le corps vers un endroit isolé, non loin de sa maison.

Après investigations, les services de la Gendarmerie nationale ont pu identifier facilement le présumé meurtrier qui a été arrêté en un «temps record», a expliqué à la presse le chef du Groupement, précisant que le présumé auteur a été présenté au procureur de la République qui a ordonné sa mise sous mandat de dépôt.