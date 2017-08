«L’ANP parmi les grandes puissances armées»

Réagissez

Gaïd Salah, lors de sa visite dans la 2e Région militaire

Pour sa deuxième journée de visite dans la 2e Région militaire, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, a inauguré de nouvelles structures, lancé de nouveaux projets et inspecté ceux déjà existants.

Si comme l’affirme le communiqué du ministère de la Défense nationale, la visite s’inscrit dans «la dynamique des visites sur le terrain aux différentes Régions militaires et du contact direct et permanent avec les personnels militaires déployés à travers les quatre coins du pays», elle offre l’occasion au vice-ministre de la Défense de délivrer une série de messages aux forces armées, dont la teneur est par la suite scrutée à la loupe par les forces politiques du pays.

Lors de ce déplacement à Oran, Ahmed Gaïd Salah a rappelé la place qu’occupent désormais les forces de l’ANP, puisque grâce à des achats de plusieurs milliards de dollars annuels d’équipements militaires, l’ANP est désormais classée en 2016 à la seconde place en Afrique dans le classement établi par l’institut Global Fire Power, derrière les forces armées égyptiennes, et au 26e rang mondial. «L’un des multiples éléments porteurs de puissance, dans tous les sens de ce terme, sur lesquels se base l’Armée nationale populaire, est, comme souligné précédemment, le facteur du travail de préparation et d’instruction qui s’articule, à son tour, autour de l’effort de formation.

Ce sont là deux facteurs clés ayant permis à nos forces armées d’atteindre les échelons où nous nous trouvons aujourd’hui, à des niveaux de haut rang, qui nous apportent une fierté méritée, et qui ont donné à notre armée, de manière factuelle et sur le terrain, l’opportunité d’arriver à un niveau optimal de compétence, de talent et de qualification, et l’ont, réellement et sans rhétorique, placée au rang des grandes et puissantes armées», a affirmé le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) dans un discours prononcé via visioconférence lors de sa visite à la 2e Région militaire à Oran, hier.

Par ailleurs, le général de corps d’armée,Ahmed Gaïd Salah, a tenu à rendre un vibrant hommage à ses hommes. «Ces derniers, de toutes leurs catégories et niveau de commandement, méritent de ma part aujourd’hui tout le respect et la reconnaissance, car ils ont fait preuve, à travers leur permanente mobilisation sur tous les remparts du pays, qu’ils sont des fidèles enfants de la patrie. Grâce à eux, l’Algérie sera toujours à l’abri de toute menace ou dessein maléfique», a assuré le vice-ministre de la Défense, qui était accompagné durant sa visite oranaise par le général-major Saïd Bey, commandant de la 2e Région militaire.