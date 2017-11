«L’ANP doit rester en dehors du jeu politicien»

Réagissez

«L’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, prend en charge efficacement sa mission constitutionnelle de protection de nos frontières face au terrorisme international et au crime transfrontalier.

Cette institution républicaine doit rester à l’abri des surenchères et des ambitions politiciennes», a rappelé le général de corps d’armée, Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense et chef d’état-major de l’APN, lors d’une visite de travail à la 1re Région militaire, à Blida. Ce nouveau message de fidélité de l’homme fort de l’armée au président Bouteflika intervient alors que des personnalités politiques demandaient avec insistance à l’ANP de prendre ses responsabilités face à la «vacance du pouvoir», afin de garantir la transition.

La réponse du vice-ministre est limpide. Il s’appuie sur le contenu de la lettre adressée à l’ANP par le Président lors de la commémoration du 63e anniversaire de la Révolution du 1er Novembre, dans laquelle M. Bouteflika rappelait les missions constitutionnelles de l’armée. L’homme fort de l’ANP a également mis l’accent sur les succès obtenus par ses troupes sur le terrain.

«Une armée qui a su emprunter, en toute conscience de l’ampleur de sa vocation et l’importance de ses missions, cette démarche aboutissante et engranger, sur le terrain et effectivement, de multiples acquis importants», a-t-il poursuivi.

A quelques jours du scrutin pour les élections locales du 23 novembre, le vice-ministre de la Défense a rappelé que le devoir des personnels militaires et des différents corps sécuritaires est à double volet : «Le premier se rapporte à la participation au suffrage conformément et le deuxième consiste à veiller, pendant toutes les étapes de cette opération électorale, à garantir un climat de sécurité et un environnement stable, et à réunir toutes les conditions adéquates permettant à nos frères concitoyens de s’acquitter de leur devoir national en toute liberté, quiétude et sérénité».