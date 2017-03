L’aménagement de l’oued El Harrach livré fin 2017 ?

Réagissez

Le projet d’aménagement de l’oued El Harrach (Alger) devrait être intégralement réceptionné à la fin 2017, selon le chef du projet, Djamel Taib. Confié à un groupement d’entreprises (Cosider & Daewoo), le projet qui devait être réceptionné initialement fin 2015 a connu des contraintes techniques liées à la nature du site (constructions informelles, entreprises, agressions, etc.). Le projet de réaménagement du site sur plus de 3 km porte sur son recalibrage, la réalisation de jardins filtrants, de ponts et passerelles, ainsi que sur la mise en place de systèmes de contrôle et surveillance de la qualité de l’eau et de prévision et d’alerte des crues. Les travaux portent également sur des aménagements paysagers.