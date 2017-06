Réagissez

Batiment de combat militaire algérien

L’Algérie dispose d’une force militaire qui compte dans le monde. Selon le dernier classement de l’institut américain spécialisé dans les questions militaires, Global Fire Power, l’Algérie occupe la 26e place sur 126 pays concernés par ce classement.

Elle consolide sa position de première puissance militaire dans le Maghreb, devançant de loin le Maroc qui est à la 57e place, la Libye à 72e et la Tunisie à 76e. L’Algérie compte, selon ce classement, la deuxième armée la plus puissante du continent africain après l’Egypte qui occupe la 11e place.

L’Algérie conserve ainsi sa position à l’échelle mondiale obtenue au classement de 2016. Une position en recul d’une place par rapport au classement de 2015. En matière de budget, l’Algérie est la première en Afrique. Avec un budget de défense de 10,5 milliards de dollars, l’Algérie surclasse donc l’Egypte dont le budget de défense est de 4,4 milliards de dollars pour un effectif de près de 1,3 million entre actifs et réservistes.

L’Algérie, selon le même classement, compte 520 000 militaires actifs et 400 000 réservistes. En termes d’équipements, les forces terrestres disposent, entre autres, de 2405 chars, 220 systèmes d’artillerie, 270 systèmes de fusée à plusieurs lancements. Les forces aériennes ont 502 avions en augmentation de 51 par rapport à 2016, dont, 89 avions de combat, 99 avions de transport et 266 avions de formation. L’Algérie dispose aussi de 257 hélicoptères de combat et de 68 hélicoptères de transport. La marine algérienne, qui a multiplié les acquisitions ces dernières années, dispose entre autres de 85 bâtiments de guerre et 13 sous-marins. Ce classement est le résultat du plan de modernisation et de rattrapage engagé par le ministère de la Défense nationale au début des années 2000.

Ce plan a permis aux forces armées algériennes de moderniser leurs équipements et de renforcer leurs capacités de dissuasion. Depuis quelques années, le ministère de la Défense bénéficie d’un budget annuel dépassant les 10 milliards de dollars. Le classement de Global Fire Power repose sur plus de 50 facteurs. Il est établi de sorte à permettre aux petits pays, qui sont technologiquement très avancés, de concurrencer les plus grands mais moins développés.

Aussi, ce classement ne repose pas simplement sur le nombre total d’armes disponibles pour un seul pays, mais se concentre plutôt sur la diversité des armes pour fournir un meilleur équilibre de la puissance de feu disponible. Le classement Global Fire Power ne prend pas en compte les stocks nucléaires, mais plutôt les puissances nucléaires reconnues. Il tient compte des facteurs géographiques, de la flexibilité logistique, des ressources naturelles et de l’industrie locale.

Il faut souligner que l’armée algérienne s’est lancée depuis quelques années dans la fabrication de plusieurs équipements militaires afin de réduire sa dépendance du marché extérieur.