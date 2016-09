Réagissez

La même responsable annonce des mesures d’accompagnement des réformes entreprises, telles que la généralisation du préscolaire dès cette année qui a constitué, durant plusieurs années, faute de moyens, le parent pauvre du secteur. Dans ce sens un appel a été lancé aux responsables locaux pour entreprendre les actions nécessaires pour l’ouverture d’une classe de préscolaire dans chaque école primaire. Le feu vert est ainsi donné pour récupérer les espaces inoccupés du secteur et les transformer en écoles maternelles, pour faire face à la demande.

La loi sera appliquée concernant les enseignants nouvellement recrutés ayant refusé de rejoindre leurs postes ; ils seront remplacés par les enseignants figurant sur la liste d’attente issue du concours organisé à la fin du mois d’avril dernier. Cette liste permettra également de combler les postes qui se libèrent à travers les départs à la retraite ou à la création de nouveaux postes budgétaires. Le secteur fera appel à cette liste pour combler les longues absences et congés justifiés à travers la contractualisation, explique la ministre.

Des préoccupations ont été exprimées par des enseignants et des représentants de parents d’élèves quant à la disponibilité des nouveaux manuels. La ministre de l’Education a assuré que le problème d’acheminement des livres sera définitivement réglé avant la fin de la semaine en cours. «Les responsables de l’Office national des publications scolaires évoquent un problème de distribution et de non-disponibilité», a-t-elle expliqué en marge de la visite d’inspection de plusieurs structures du secteur dans cette wilaya. Mme Benghebrit a en outre évoqué le problème du manque d’enseignants.

«Nous devons défendre, à travers les programmes, la mémoire de l’Algérie de Jugurtha, de Si El Haouès, de Fadhma n’Soumer, de Hassiba Ben Bouali et de celle de tous les martyrs du devoir national», a-t-elle insisté. Le début de cette année scolaire signifie aussi la distribution des nouveaux manuels pour les deux premières années du primaire et de la première année moyenne. Les élèves du moyen découvriront des étapes de l’histoire algérienne ignorée auparavant, pour «semer dans cette génération la fierté d’être Algérien».

Dans son allocution, à la cérémonie d’ouverture de l’année scolaire, donnée à partir de la wilaya de Naâma, Mme Benghebrit a insisté sur la nécessité de se réunir autour de la référence nationale à travers toutes ses dimensions, pour la mémoire et contre l’oubli. La ministre a consacré une partie de son allocution à rendre hommage aux 11 enseignantes de Sidi Bel Abbès lâchement assassinées par les terroristes en septembre 1996 alors qu’elles se rendaient à leurs établissements.

Des lettres envoyées par des héros de la Révolution algérienne à leurs familles étaient le thème choisi pour le premier cours de l’année scolaire entamée hier. Une lettre envoyée par Hassiba Ben Bouali, le 15 septembre 1957, à ses parents et la dernière lettre du colonel Lotfi à sa femme, signée le 16 mars 1960, devaient donc témoigner de la sensibilité de ces héros et de leur attachement à leurs proches. Ce choix traduit l’orientation prônée par les concepteurs des nouveaux programmes qui viennent d’entrer en vigueur, visant à réhabiliter «l’algérianité» dans au moins 80% du contenu des manuels.

Les parents à l’école

Les parents avaient la possibilité d’accompagner leurs enfants du préscolaire et de première année primaire. Le ministère de l’Education nationale a décidé de permettre aux parents d’accompagner leurs enfants le premier jour de la rentrée. «Pour la première fois, le ministère a décidé d’ouvrir les portes des écoles aux parents des élèves du préscolaire et de la première année primaire.

Cette visite guidée aidera à les sécuriser et à les mettre en confiance en cette journée exceptionnelle de leur vie d’élèves qui commence dès demain», a annoncé Nouria Benghebrit, dans un message adressé aux élèves et posté en deux langues (arabe et français) sur la page YouTube de son ministère.

Selon la déclaration exclusive de Mme Benghebrit rapportée à la veille de la rentrée par l’APS, «des mesures concrètes» sont mises en place cette année pour que l’école soit cet espace «motivant» qui permettra l’épanouissement des élèves, lequel «n’est pas seulement d’ordre intellectuel mais aussi physique, esthétique et moral».

Le ministère, poursuit-elle, «veillera à ce que les apprenants bénéficient de toutes les opportunités pour atteindre le plein épanouissement de leur personnalité».

Confrontée aux anti-éforme du courant conservateur, Mme Benghebrit souhaite que l’année qui s’ouvre soit épargnée par les tensions «pour le bien de l’élève et pour une école de qualité».

«Je demeure convaincue que toute la communauté éducative est aujourd’hui mobilisée pour que la rentrée scolaire soit une rentrée où seul l’intérêt de l’élève serait au centre de tous nos efforts», souhaite-t-elle ainsi qu’une année professionnelle «stable et sereine». N. Id.