Les imams de toutes les mosquées ont été destinataires d’une note ministérielle les sommant de ne pas impliquer les mosquées dans la campagne électorale.

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa a confirmé hier en marge d’une séance du Conseil de la nation dédiée aux questions orales que son «département avait enjoint à toutes les directions des Affaires religieuses et des wakfs du pays de ne pas impliquer les mosquées dans la campagne pour les prochaines élections législatives».

«Nous avons adressé une instruction de ne pas impliquer les mosquées et les écoles coraniques dans la campagne électorale pour les prochaines législatives», a-t-il indiqué. Le ministre insiste : «Interdiction aux imams et enseignants du Coran de faire usage des tribunes des mosquées pour s’impliquer en faveur de tel ou tel candidat dans le cadre des prochaines élections législatives. Les lieux de culte doivent rester neutres», avertit le ministre appelant les imams à respecter les lois de la République et les règles éthiques et à observer la totale neutralité vis-à-vis de la campagne électorale pour les élections législatives prévues le 4 mai prochain.