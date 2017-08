Inondations à Chemora

Réagissez

Intervention des pompiers pour pomper l’eau et dégager les issues des bâtiments touchés

Après les pluies torrentielles qui ont touché le nord de la wilaya de Batna, jeudi soir, l’oued traversant la ville de Chemora, à 54 km au nord-est de Batna, a débordé de son lit causant des inondations dans plusieurs quartiers de la commune. Selon un communiqué des services de la Protection civile, ce sont les cités des 100 et 80 Logements qui ont été le plus touchées. L’eau s’est introduite dans les appartements du rez-de-chaussée à une hauteur allant de 20 jusqu’à 30 cm.

Des institutions officielles ont aussi subi la furie des eaux de l’oued. On citera le siège de la Protection civile, le Centre de formation professionnelle et un établissement scolaire. Des rues de la ville ont aussi été bloquées. En outre, les services de la Protection civile, avec l’aide des citoyens, ont pu rapidement intervenir pour dégager les eaux. Selon Zohir Nekaâ, chargé de communication à la Protection civile de Batna, il n’y a eu aucune perte humaine, mais seulement des dégâts matériels. Plus de peur que de mal. Par ailleurs, dans la nuit de jeudi à vendredi, une dizaine de voitures ont été bloquées par les flots sur la RN3 au niveau de la commune de Aïn Yaghout, à 40 km au nord de la ville de Batna. Des véhicules ont pu être dégagés grâce à l’intervention des éléments de la Protection civile.