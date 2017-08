Incendies El Tarf : le ministre de l’Intérieur annonce des renforts venant de l’Ouest

Réagissez

25 foyers d’incendie se sont déclarer dans la wilaya...

«Des renforts de l’ANP et de la Protection civile des wilayas de l’Ouest sont en route pour El Tarf», qui serait la wilaya plus touchée par les incendies, a déclaré le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales à El Tarf, lors d’une visite éclair sur les sites hier après-midi. Avec près de 700 ha détruits par les flammes entre le 29 juillet et le 2 août, la wilaya d’El Tarf serait la plus touchée à l’échelle nationale. Il y aurait eu jusqu’à 25 foyers qui se sont déclarés contre lesquels ont lutté la Protection civile, les forestiers, les APC et des riverains auxquels se sont jointes, par endroits, des unités de l’ANP. Il ne resterait que 15 foyers en activité. A noter que 6 pyromanes ont été arrêtés, à Béjaïa et à Annaba. Le ministre a également annoncé que les victimes des incendies seront indemnisées mais, a-t-il précisé, après une enquête minutieuse.