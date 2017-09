Incendie au cœur de Tiaret : 1 mort et 2 blessés

Réagissez

La rue Emir Abdelkader à Tiaret.

Un gigantesque incendie, qui a suivi une explosion de gaz, a ravagé, hier soir aux environs de 19 H 30, deux magasins au niveau de la rue Emir Abdelkader ex Rue Bugeaud, causant le décès d'une jeune victime, Nasser Djellouat 19 ans et des blessures à deux autres personnes.

Deux magasins dont un café, deux véhicules et un appartement situé au 1er étage ont été ravages par les flammes et le souffle de l'explosion. La police a bouclé la zone depuis la place Carnot et les services des UMC de l'hôpital Youssef Damerdji étaient assaillis par des familles et des curieux.

Le tout Tiaret est parti aux nouvelles. Le chef de l'exécutif local a été au chevet des blessés.