Incendie à Panasonic Algérie

Réagissez

Le feu s'est rapidement propagé et a ravagé les locaux...

Dans la matinée d’hier, un feu s’est déclaré dans les locaux de la Sarl CompNet et de Al Mansour Commercial Center (MCC), représentant officiel de Panasonic.

Selon la chargée de communication, Mme Laadjal Meriem, la cause de l’incendie serait une étincelle due aux intempéries et à la vétusté du hangar abritant les deux entreprises : «L’infiltration d’eau aurait causé une masse dans le circuit électrique, ce qui a généré un incendie favorisé par le fait que les locaux sont réalisés en PVC.

L’incendie a ravagé les locaux administratifs et ceux du service technique de CompNet. Le feu s'est rapidement propagé et a ravagé également le service après-vente de Panasonic Algérie.» Et de rassurer la clientèle de Panasonic ayant fait appel à ce service, qu'elle sera pris en charge et tout le monde sera remboursé.

Signalons que cet incendie, qui a ravagé un hangar de 900 m², a nécessité l’intervention de la Protection civile de la wilaya d’Alger qui a mobilisé d’importants moyens humains et matériels pour en venir à bout : 18 camions d’incendie, deux échelles mécaniques ainsi que deux ambulances médicalisées.

Le feu n’a pu être maîtrisé que vers 10h30. Alors que nous mettons sous presse, l’opération de déblaiement et de surveillance est en cours. Les services de la Protection civile assurent qu’aucune perte humaine n’est à déplorer, mais indique ntque les dégâts matériels sont importants.