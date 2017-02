Imposante marche des étudiants contre l’insécurité à Tizi Ouzou

Des milliers de personnes ont battu le pavé, ce lundi, 13 février, dans la ville de Tizi Ouzou pour répondre à l’appel de la communauté estudiantine qui a initié une marche pour dénoncer l’insécurité et rendre hommage à l’étudiant assassiné, la semaine dernière.

Des enseignants et fonctionnaires de l’université Mouloud Mammeri ont également pris part à cette manifestation silencieuse dont la procession a démarré, à 11 heures, du portail principal du campus de Hasnaoua pour se diriger vers le centre de la ville des Genets. Au devant de la foule, nous avons remarqué les parents de la victime brandissant le portrait de leur enfant ravi à la fleur de l’âge. Au fur et à mesure que la marche avance, d’autres personnes rejoignaient les carrés. « Mobilisation pacifique pour une justice équitable », lit-on dans la banderole déployée au devant de la marche. Celle-ci s’est poursuivie jusqu’à la Cour de justice où la foule s’est dispersée dans le calme et sans le moindre incident. Rappelons que Djamel Souak, étudiant au département d’Anglais, âgé de 22 ans et originaire du village Ait Abdelmoumène, dans la commune de Tizi N’Tlata (à 30 kilomètres au sud de Tizi Ouzou), a été assassiné, à l’arme blanche, à la Nouvelle ville de Tizi Ouzou, il y a dix jours, suite à une altercation. Le meurtrier présumé avait pris la fuite avant de se rendre, trois jours plus tard, à la police en compagnie des membres de sa famille. Hafid Azzouzi