Il dépèce une femme après avoir découpé des chats

Les habitants du quartier Diar el Mahçoul, à Alger, ont vécu hier, une matinée de peur et de consternation.

Une femme a été assassinée à coups de couteau assénés par un jeune homme. Ce dernier, dernier a commencé par découper en plusieurs morceaux deux chats errants, suscitant la peur et l’inquiétude chez les habitants de ce quartier paisible de la capitale. Pendant quelques minutes, personne ne se doutait que cet homme âgé d 'une quarantaine d'années d’apparence perturbé psychologiquement, allait commettre l’irréparable. Les mains ensanglantées, il continuait à marcher, jusqu’à ce qu’il remarque la porte entrouverte de la maison de la victime, une de ses voisines. Il s’introduit à l’intérieur et s’acharne sur celle-ci en lui tranchant la gorge, en la lacérant plusieurs fois et en découpant plusieurs morceaux de son corps, jusqu’à l’arrivée des policiers.

Le tueur a donné du fil à retordre à ces derniers qui ont dû le neutraliser avec des charges électriques de pistolets Tazer. Selon les premiers éléments de l’enquête, cela fait à peine deux semaines qu’il serait rentré au pays, après son expulsion de la Grande-Bretagne, où il était en prison pour séjour irrégulier.Ses voisins le savaient dépressif mais pas au point de comettr une telle horreur