Hassan Bouras condamné à six mois de prison avec sursis

Réagissez

Hassan Bouras accumule les condamnations

Hassan Bouras accumule les condamnations

Le militant des droits humains et ancien journaliste, Hassan Bouras, a été condamné, aujourd’hui mardi, par la Cour d’El Bayadh à six mois de prison avec sursis, a appris El Watan.com auprès de son avocat Me Noureddine Ahmine.

Bouras avait été condamné le 28 novembre dernier, en première instance, à un an de prison ferme avec mandat de dépôt à l’audience, pour avoir diffusé une vidéo mettant en cause le chef de sûreté de wilaya et le chef de la police judiciaire d’El Bayedh dans une affaire de corruption.



« Nous espérions obtenir l’acquittement mais le fait qu’il (Bouras) soit à nouveau libre est déjà une bonne chose », a indiqué Me Ahmine.



Hassan Bouras devra être relâché aujourd’hui, précise l’avocat.



Farouk Djouadi