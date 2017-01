Grève et émeutes à Béjaïa

Réagissez

Un bus de l'ETUB brûlé.

Une grève presque générale a été observée depuis les premières heures de la matinée de ce lundi dans les quatre coins de la wilaya de Béjaïa.

Les commerçants ne se sont pas fait priés pour garder leurs rideaux baissés donnant suite à l’appel partagé grandement sur les réseaux sociaux. Dans la ville de Béjaïa, très rares sont ceux qui n’ont pas suivi le mot d’ordre au début de la matinée avant de le faire par «solidarité» avec leurs collègues. Beaucoup ont fini par le faire aussi au passage de centaines de jeunes qui ont marché sur la wilaya en s’attaquant à des bus et à des institutions de l’Etat.



Au début de l’après-midi l’émeute a éclaté au quartier Dawadji, à deux pas du siège de la wilaya et ce poursuit encore au moment où nous rédigeons ces lignes. Les forces anti-émeute ont usé de bombes lacrymogènes face à des centaines de jeunes déterminés à en découdre.



Ailleurs, sur le territoire de la wilaya, le mot d’ordre de ville morte a été de rigueur. Depuis Tazmalt, jusqu’à Kherrata, en passant surtout par Akbou et Sidi Aich, il a régné un climat de tension. Jusqu’au début de l’après-midi, dans cette dernière ville, par exemple, des jeunes ont continué à s’en prendre au commissariat de police où l’émeute a aussi éclaté.