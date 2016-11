Réagissez

L’armée est sur le point de «venir à bout définitivement du terrorisme», a affirmé hier à Béchar le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP.

«Nous sommes, au sein de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, sur le point de relever le défi et de venir à bout définitivement du terrorisme, pour que sa place ne soit qu’aux oubliettes de l’histoire», a indiqué Gaïd Salah au deuxième jour de sa visite de travail et d’inspection à la 3e Région militaire (RM) à Béchar.

L’ANP œuvrera également «à remporter l’enjeu du parachèvement de l’édification d’une armée nationale forte, moderne et dissuasive, dont l’épine dorsale n’est que sa ressource humaine consciente de sa dimension historique et nationale, qui opte pour la science et le savoir comme procédé, le travail laborieux et fructueux comme moyen et la sauvegarde de l’Algérie comme objectif et finalité», a-t-il ajouté.

Gaïd Salah, après avoir rappelé les grandes étapes parcourues sur le chemin du développement et de la modernisation, a mis l’accent sur «la ferme détermination du haut commandement de l’ANP à extirper le fléau du terrorisme de notre pays pour s’occuper de l’édification d’une armée forte et moderne, dont l’épine dorsale n’est que sa ressource humaine qualifiée et compétente».