Forte secousse tellurique à Biskra

La secousse tellurique de 5 degrés sur l’échelle de Richter, qui a ébranlé la wilaya de Biskra, hier à 8h42, n’a heureusement provoqué aucune perte humaine ni dégâts matériels notables, a-t-on appris de la cellule de communication de la Protection civile, dont les agents ont été mobilisés dès la survenue de ce tremblement de terre afin de parer à toutes les éventualités.

Ce séisme de forte intensité, dont l’épicentre a été localisé dans la région agricole de Mabdouaa, à 8 km au sud-est du siège de la commune agricole de Meziraa et à 60 km à l’est de Biskra, a été ressenti dans plusieurs communes de la wilaya et même dans la wilaya limitrophe de Batna. Au chef-lieu de la wilaya de Biskra, à El Kantara, à Lichana, à Tolga, à Sidi Okba, à Aïn Naga et à Meziraa, les habitants surpris, non préparés pour ce genre de catastrophe naturelle, ont cédé à la panique.

Craignant pour leur vie, ils sont sortis dans les rues. Hormis quelques malaises et crises de nerfs de femmes et de malades chroniques, on ne déplore néanmoins aucune victime, a-t-on appris. «Nous n’avons jamais connu un tel événement. Dieu merci, c'est arrivé en plein jour. Un séisme nocturne aurait eu des conséquences autrement plus graves pour la population mal informée sur les gestes à faire et les mesures à prendre en cas de tremblement de terre et ne sachant même pas que Biskra est une zone sismique, saisie de temps à autre par des secousses imprévisibles», a commenté Hamid Senaïhi, enseignant quadragénaire, habitant de Meziraa, encore sous le coup de l’émotion. Dans l’après-midi de cette même journée, plusieurs répliques de moindre intensité ont été signalées par des habitants de Biskra.

Visant à rasséréner les esprits et à instruire les habitants du comportement à adopter en cas de survenue d’autres secousses telluriques, les brigades de la Protection civile sont sur le pied de guerre, effectuant des tournées d’information mais aussi de recensement des personnes choquées ou blessées suite à cette secousse tellurique dont la force et la soudaineté ont laissé plus d’un pantois.