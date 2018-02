Forte hausse de la facture d’importation

Réagissez

La facture d’importation des collections CKD/SKD destinées à l’industrie locale de montage des véhicules s’est chiffrée à plus de 1,8 milliard de dollars en 2017, contre 897,35 millions en 2016, en hausse de 904,07 millions de dollars (+101%), ont indiqué les Douanes, via l’APS.

Par catégorie, les importations des collections CKD/SKD servant au montage des véhicules de tourisme se sont établies à plus de 1,51 milliard de dollars en 2017, contre 734,4 millions en 2016, en hausse de près de 779 millions de dollars (+106%).

Cette hausse s’expliquerait par le lancement de deux autres usines de montage de véhicules de tourisme en Algérie, notamment celle de Sovac Production et de Kia (Gloviz), mais pas seulement puisque d’autres modèles ont été également lancés au cours de cette période par l’usine TMC et celle de Renault Algérie (Sandero Stepway).

Quant à la facture d’importation des collections CKD/SKD pour le montage des véhicules de transport de personnes et de marchandises, elle a atteint 288,15 millions de dollars en 2017, contre 162,96 millions en 2016, en augmentation de 125,2 millions de dollars (+77%).

A noter à ce titre, le lancement durant l’été 2017 de l’unité de montage des VU de la marque Iveco Daily, du groupe Ival, qui s’ajoute aux modèles de GMI dont le montage a commencé depuis novembre 2016.