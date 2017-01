Réagissez

La direction générale de la Fonction publique ouvre l’accès à plus de 14 000 concours de recrutement devant être organisés par les institutions et les administrations publiques au titre de l’exercice budgétaire 2016.

Cette ouverture fait suite au gel des recrutements dans la Fonction publique opéré par le gouvernement pour faire face au «surplus d’un million de fonctionnaires» sur les 2,5 millions que compte la Fonction publique, en cette période d’austérité annoncée pour cause de chute des revenus pétroliers. Sur le site de l’institution, 14 704 concours sont proposés aux candidats, sans aucune précision sur les secteurs concernés.

En décembre 2016, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, avait adressé une note officielle aux walis, aux secrétaires généraux des ministères, à l’Inspection générale de la Fonction publique et à la Direction générale du budget (DGB), les instruisant de clôturer toutes les opérations de recrutement au 31 décembre 2016. A la demande des inspections de la Fonction publique et à l’inquiétude suscitée par ce gel, il avait répondu, dans une note datée du 27 juin dernier, que «les équilibres financiers intérieurs et extérieurs exigent le maintien du gel des recrutements».

Le Premier ministre a clairement formulé le rejet par le gouvernement de la demande formulée par certaines inspections,de lever le gel des recrutements : «Conformément aux mesures visant le renforcement des équilibres intérieurs et extérieurs du pays, notamment l’instruction n°348 du 25 décembre 2014 relative au gel des recrutements, la DGFP a décidé de refuser d’accorder l’autorisation pour l’ouverture de concours professionnels de recrutement.»

Ne seraient autorisés que les recrutements concernant les postes budgétaires libérés lors de l’exercice 2016. Les recrutements dans la Fonction publique s’effectuent par voie de concours et concernent tout citoyen ayant un âge minimum de 18 ans révolus, de nationalité algérienne et jouissant de ses droits civiques. Toutes les autres conditions ainsi que la liste renseignée de l’ensemble des concours organisés par les institutions et administrations publiques peuvent être consultées sur le site http://www.concours-fonction-publique.gov.dz.