Fekhar met l’administration pénitentiaire dans l’embarras

Kamel Eddine Fekhar

Le leader du Mouvement pour l’autonomie du M’zab Kamel-Eddine Fekhar, en détention à la prison d’El Meneaa, a entamé aujourd’hui dimanche son 20e jour de grève de la faim. L’administration pénitentiaire, qui semble craindre un scénario tragique, a jugé judicieux de jeter la faute sur son avocat, Me Salah Dabouz.

L’administration pénitentiaire a affirmé que Kamel-Eddine Fekhar « est pris en charge médicalement et fait l'objet d'un suivi quotidien ». Le détenu « reçoit régulièrement la visite de son avocat, Me Debouz Salah, dont la dernière a été effectuée le 19 janvier. Cependant, le détenu persiste à poursuivre sa grève de la faim en dépit des conséquences que cela pourrait avoir sur sa santé et sa vie », souligne l’administration pénitentiaire dans un communiqué relayé par APS.



Attitude pour le moins étrange ! La direction générale de l’administration pénitentiaire accuse l’avocat « lequel devrait recommander à son client de mettre fin à sa grève de la faim au lieu d'exploiter son état de santé et d'en faire étalage à travers les médias ».

Le gréviste a été évacué à l’hôpital d El Meneaa le 15 janvier dernier suite à la détérioration de son état de santé. Fekhar avait été placé sous mandat de dépôt en compagnie d’une vingtaine de ses camardes en juillet 2015, au cours des événements sanglants de Ghardaïa.

