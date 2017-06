Réagissez

Chahreddine Berriah, chef de bureau régional d’El Watan...

Deux journalistes algériens, dont notre confère Chahreddine Berriah, ont été récompensés jeudi à La Valette (Malte) dans le cadre du Prix des médias sur la migration.

Le journaliste Fawzi Bendjama (BBC Xtra) a remporté le premier prix de la catégorie radio pour son reportage sur «Les Familles des migrants clandestins en Algérie». Chahreddine Berriah, chef du bureau régional d’El Watan à Tlemcen, a reçu le troisième prix dans la catégorie presse écrite pour son reportage «Immigration irrégulière/ Ghetto de Maghnia, le 6e continent», publié le 24 mars 2017 sur El Watan Week-end. La BBC, la RTP, la Deutsche Welle, RFI, la RTS et la Radio croate ont, pour leur part, été récompensées pour leur couverture vidéo, radiophonique et en ligne.

En tout, 35 journalistes ont été récompensés lors d’une cérémonie placée sous les auspices de la présidence maltaise de l'Union européenne (UE). Les lauréats sont originaires de l’Union européenne et du sud de la Méditerranée, notamment de Croatie, d’Egypte, de Grèce, de Jordanie, du Maroc et du Royaume-Uni. «Ce prix entend reconnaître et récompenser l'excellence, la pertinence et la qualité d'information de travaux journalistiques traitant de la migration dans la région euro-méditerranéenne sous tous ses aspects», explique sur son site web la délégation de l’Union européenne en Algérie.

Un jury international, composé de journalistes chevronnés, a évalué plus de 120 productions. Selon Aidan White de l'Ethical Journalism Network, membre de ce jury, «ces reportages sont tout à l'honneur du journalisme d'intérêt public, car ils mettent en lumière les défis humanitaires et stratégiques posés par la récente crise des migrants.

Leurs auteurs soulèvent des questions qui ne sauraient être ignorées, ni appeler des réponses simplistes». Selon le jury, le travail des lauréats s’est distingué par une approche impartiale et fondée sur des faits précis pour traiter de la complexité des phénomènes migratoires, ainsi que des enjeux et opportunités qui en découlent. «Des reportages de qualité, tels que les travaux récompensés, sont nécessaires pour une meilleure compréhension de la migration», est-il précisé.

Le Prix des médias sur la migration est un nouveau concours journalistique financé par l’UE, initié par le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD), qui rassemble quatre partenaires. Euromed Migration IV et Open Media Hub, deux projets financés par l’Union européenne, ont développé cette initiative en partenariat avec l'European Asylum Support Office (EASO) et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de Malte.

Ce prix est la première initiative financée par l’UE qui met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes dans la production de reportages équilibrés sur la migration. Il consiste à remporter un contrat financé par l’Union européenne pour produire un nouveau contenu original, plus long ou plus détaillé et plus étudié couvrant d’autres aspects de la migration ou le problème initialement traité.