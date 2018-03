Réagissez

En dépit du manque de moyens et autres entraves d’ordre bureaucratique, l’association Errahma des malades cancéreux de Boumerdès de cesse de multiplier les actions visant à lutter contre le cancer.

Après les campagnes de dépistage contre le cancer du sein organisées dans plusieurs communes de la wilaya, l’association va organiser demain, samedi, une journée de sensibilisation et d’information contre le cancer colorectal et les meilleurs moyens de le prévenir. Cette activité aura lieu à partir de 9h à la maison de la culture Rachid Mimouni du chef-lieu de wilaya.

D’imminents professeurs en oncologie à l’instar des Pr Bouzid et Mahiou du CPMC et du Pr Maâoui de l’hôpital de Kouba y seront présents et animeront des conférences sur cette pathologie qui arrive en 2ème position par ordre de fréquence en Algérie, après le cancer du sein chez la femme. « Les spécialistes font état de plus de 4000 cas de cancer colorectal qui sont recensés chaque année à travers le pays.

Il touche aussi bien les hommes que les femmes. La lutte contre ce fléau commence par la prévention et le dépistage précoce car si le cancer est détecté à temps, les chances de guérison augmentent de 70% », dira Mme Razi, présidente de l’association Errahma. Et d’ajouter : « Notre objectif c’est d’expliquer aux gens les symptômes de cette maladie en les incitant à éviter les facteurs de risque, tels que le manque d’activité physique, les mauvaises habitudes alimentaires, etc ».

Le calvaire des malades

Outre les conférences qui seront données à l’occasion sur les techniques de traitement, la journée de demain sera marquée également par la présentation de l’expérience entamée dans la wilaya de Béjaia en matière de dépistage de cette pathologie sournoise et silencieuse. Contrairement à d’autres wilayas du pays, Boumerdès ne dispose a présent d’aucun service d’oncologie digne de ce nom.

Les services réservés à la prise en charge de cette maladie au niveau des hôpitaux de Bordj Menaiel et Dellys sont très exigus et saturés car ne disposant que d’une douzaine de lits chacun. La plupart des malades cancéreux de la région se soignent dans les wilayas d’Alger et Tizi Ouzou.

Outre l’absence d’IRM, les structures hospitalières locales ne sont dotées que d’un seul appareil de mammographie et deux scanners, pour une population de près d’un million d’habitants. Les patients attendent parfois plus de mois pour passer un scanner et en raison du manque de radiologues. Aujourd’hui, la dotation de la wilaya en un centre hospitalo-universitaire est plus qu’une nécessité pour améliorer alléger les souffrances des malades et réduire la pression sur les hôpitaux d’Alger.

Mais ce vœu nourri depuis des lustres par la population locale risque de ne sera pas se concrétiser de sitôt. Cela surtout lorsqu’on sait que le projet de l’hôpital de 240 lits, prévu depuis 2006, n’a pas dépassé 40% d’avancement et que celui de la faculté de médecine est tombé à l’eau à cause de la politique d’austérité.