Equipementiers : Faurecia, Yazaki et les autres

Des détails techniques de ce projet, qui ont fuité l’été dernier, ont permis de lever le voile sur l’identité des différents sous-traitants qui devraient accompagner l’usine à son lancement.

Ainsi, en plus de l’arrivée de Faurecia pour la fabrication des sièges et l’échappement, d’autres sous-traitants pourraient débarquer à Alger. On notera à ce sujet le géant allemand Leoni, spécialiste du câblage automobile, et des japonais de Yazaki, également spécialistes dans le même domaine. L’équipementier automobile Trèves, spécialiste de l’intérieur du véhicule et de son environnement acoustique, aura, de son côté, à intervenir dans l’isolation des modèles ainsi que dans la fourniture des tapis de sol, de coffre ainsi que les panneaux de portes. Trèves est le partenaire des grands constructeurs automobiles tels que Renault, Nissan, Volkswagen, Seat, Skoda, BMW, Honda, Toyota, General Motors, Ford, Suzuki, Maruti, Tata, Jaguar, Land Rover. Autre intervenant, Plastic Omnium, qui aura à fournir le réservoir en premier lieu, puis la fabrication des pare-chocs. En plus de cette riche liste de sous-traitants étrangers, au moins 20 fournisseurs locaux importants figurent dans le plan de développement de l’usine PSA. Il sera question de la fourniture des batteries, des fluides (lave-glace, refroidissement…).