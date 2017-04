Réagissez

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a entamé, hier, une visite de travail dans la wilaya d’El Oued.

Il a amorcé sa tournée par la visite d’une exploitation agricole privé dans la zone de Daya, commune de Sidi Aoun (15 km du chef-lieu de wilaya). Cette exploitation agricole des frères Messaoud, d’une superficie de 45 hectares irrigués à partir de 15 forages, dont 25 ha arrosés avec le système du goutte-à-goutte, a été créée en 2016 et est spécialisée dans différents segments agricoles, dont la plasticulture avec 30 serres et la phœniciculture avec déjà une centaine de palmiers dattiers. Elle dispose d’une base de vie équipée et a généré quelque 13 emplois permanents et 30 autres saisonniers. Sur site, M. Sellal s’est enquis de la situation de cette exploitation et a reçu une présentation sur le développement du secteur agricole dans la wilaya, le foncier agricole, l’irrigation et la production végétale et animale, ainsi que sur les différents programmes accordés de 2000 à 2016 en faveur du secteur dans cette wilaya.

M. Sellal a procédé à la remise de titres de concession et de levée de la condition résolutoire à un groupe d’agriculteurs, à titre symbolique, sur un programme englobant 3400 personnes, et ce, dans le cadre de l’assainissement du foncier agricole. Le Premier ministre a appelé les investisseurs agricoles à arrêter une stratégie visant à se tourner vers l’exportation en tant que créneau de diversification économique hors hydrocarbures.Abdelmalek Sellal a aussi inauguré le complexe touristique saharien privé La Gazelle d’Or, localisé à l’entrée ouest de la ville d’El Oued, sur l’axe routier menant vers la wilaya de Ouargla.

S’étendant sur une superficie globale de 160 hectares, ce complexe, dont les travaux de réalisation, selon les normes internationales, ont été lancés en 2008 pour un investissement de 10 milliards de dinars, offre une capacité d’hébergement de 542 lits. Il compte un hôtel de 87 chambres, 72 bungalows, 52 tentes équipées en moyens modernes, 14 suites, en plus d’un terrain de golf de 100 hectares, de piscines, de restaurants et un musée, selon la fiche technique de cette structure touristique qui génère 393 emplois. Le Premier ministre a appelé à investir et promouvoir le secteur du tourisme, un créneau où l’investissement est prometteur et qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification de l’économie nationale hors secteur des hydrocarbures.

Le Premier ministre a visité le projet du centre anticancéreux (CAC) de 140 lits, au chef-lieu de wilaya. Retenu dans le cadre du programme complémentaire de soutien à la croissance économique pour un montant de 5,2 milliards de dinars (étude et réalisation), ce projet, dont le chantier est à 97% d’avancement, s’est vu accorder également une enveloppe de plus de 3,5 milliards de dinars pour son équipement. Couvrant une superficie de 4,9 hectares, cette structure de santé offrira une capacité d’accueil de 140 lits et disposera de plusieurs services médico-chirurgicaux, dont des salles de diagnostic, d’imagerie médicale, de radiothérapie, d’oncologie, de chimiothérapie, de soins intensifs et d’un laboratoire d’analyses médicales.

Le Premier ministre a suivi un exposé sur l’état des travaux du projet et sur les staffs médical et paramédical à mobiliser pour le fonctionnement de cet établissement. Comme il a été inauguré un complexe de conditionnement et de froid dans la commune de Trifaoui, à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya. Occupant une superficie de 6 hectares pour une capacité de stockage de 20 000 m3, dont 4000 m3 à double température, ce complexe, relevant de l’entreprise Frigo-Médit, a été lancé en 2013 pour un investissement de 980,6 millions de dinars. Le Premier ministre a visité les structures de ce projet et s’est enquis de différents types de produits agricoles réalisés dans la région.

M. Sellal a mis l’accent sur l’amélioration du produit agricole de sorte à ce qu’il réponde aux standards internationaux d’exportation, ainsi que sur la nécessité de s’adapter aux exigences des marchés internationaux dans le domaine.