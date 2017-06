Réagissez

La plainte déposée par le président Abdelaziz Bouteflika contre le journal Le Monde connaîtra son aboutissement dimanche prochain devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris.

L’audience débattra du procès en diffamation intenté par le président algérien après que le journal du soir ait publié, en 2016, la photo de Bouteflika illustrant un article intitulé «Panama Papers, l’argent caché des chefs d’Etat», sur les détournements de fonds vers les paradis fiscaux. Sauf qu’hormis la photo du Président, rien ne mettait directement en cause le chef de l’Etat dans le corps de l’article. La direction du journal Le Monde avait tenté de déminer l’affaire et exprimé ses regrets devant cette regrettable publication.

Par contre était cité Chakib Khelil, ex-ministre de l’Energie, entre 1999 et 2010 et ami personnel du chef de l’Etat algérien, dans des affaires de corruption liées à Sonatrach en Algérie et en Italie, dossiers dont la presse algérienne, notamment El Watan, a largement couvert les implications judiciaires.

Une condamnation du directeur du Monde à un euro symbolique ainsi qu’une publication judiciaire en première page du journal sont demandées par les conseils du président algérien, en plus que 10 000 euros au titre de l’action civile.