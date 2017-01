Émeutes à Tiaret : 21 jeunes sous mandat de dépôt

Réagissez

Vingt et un jeunes présumés émeutiers arrêtés au lendemain du mouvement de protestation, durant les nuits des 3 et 4 janvier, ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Tiaret.

Le magistrat en charge de l’affaire a aussitôt ordonné leur mise sous mandat de dépôt. Certains de ces jeunes, âgés de 20 à 24 ans, originaires de la ville, avaient saccagé et volé des biens publics dans les quartiers Sonatiba, Zaaroura et Dubaï.

Bien que les objets volés aient été récupérés, les casseurs ont causé des dégâts aux biens, notamment à l’annexe de l’APC, à Sonatiba. Idem pour la faculté des sciences appliquées, au centre des impôts et à la SNTA.