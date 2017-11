Élections locales : In Amenas ne décolère pas !

Réagissez

In Amenas : « l’Armée ne décide pas du destin...

Plusieurs dizaine de citoyens, dont des femmes, de la commune d’In Amenas, sise à 240 km au nord d’Illizi, organisent, depuis samedi, des marches pacifiques devant le siège de la daïra et le tribunal de cette ville, pour dénoncer les résultats du scrutin du 23 novembre.

En fait, après l’annonce des résultats provisoires des élections locales, des militants RND, de la commune d’In Amenas ainsi que ceux de l’annexe communale d’Ohanet, située à 120 km au nord d’In Amenas, sont sortis pour contester les résultats dont ils jugent ne reflètent pas la volonté du peuple.

Sur les lieux, et à travers des vidéos diffusées sur Internet par la page Facebook Rnd In Amenas, les manifestants disent : « Ya lelâr, Ya lelâr, Mouatin bila karar ! », et sur leurs banderoles on pouvait lire : « l’Armée ne décide pas du destin du peuple ».

Lire aussi : Un blessé et trois arrestations dans les émeutes de Ouargla