Education : le CNAPESTE décide de suspendre sa grève

Le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (CNAPESTE) a décidé tôt mercredi lors d'une session extraordinaire à Boumerdes de suspendre sa grève.

Le CNAPESTE avait décidé lundi à Alger de prolonger sa session extraordinaire pour statuer sur sa grève à mardi, annonçant qu'elle se tiendra au niveau du Lycée Frantz Fanon à Boumerdes.

Plusieurs établissements scolaires sont en grève depuis le 30 janvier en réponse à l'appel du CNAPESTE qui avait lancé une grève illimitée réclamant l'application du procès verbal du 19 mars 2015 et la concrétisation des procès verbaux des wilayas de Blida et Bejaia outre l'annulation des mesures de ponction "arbitraire et abusive" des jours de grève. Selon des chiffres officieux relayés par la presse nationale, quelque 4.000 enseignants grévistes auraient été révoqués.

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit a affirmé lundi que les enseignants radiés peuvent faire un recours auprès des Directions de l'Education pour leur réintégration et ce, dans le cadre d'une commission paritaire.

La première responsable du secteur de l'Education a rassuré, la fin de semaine dernière, les élèves et leurs parents que toutes les mesures avaient été prises pour garantir leur droit constitutionnel à l'enseignement, en ayant à c£ur le principe d'équité et d'égalité des chances.