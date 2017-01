Djamel Ould Abbas : « le FLN est le parti de l’Etat »

Réagissez

Le secrétaire général du FLN Djamel Ould Abbas

Le secrétaire général du FLN Djamel Ould Abbas a fait part, aujourd’hui samedi, de sa conception du multipartisme et de la neutralité de l’administration.

« Nous sommes le parti de l’Etat. Nous ne dépendons pas de l’Etat, nous avons crée l’Etat et nous avons la légitimité du combat et celle de la construction », a déclaré Ould Abbas à l’ouverture de la réunion des mouhafeds, tenue au siège du parti à Alger.



Il a annoncé que plusieurs organisations de masses, qui avaient quitté le parti, sont revenues au bercail. Il a cité, entre autres, l’UNPA (paysans), l’UGTA, l’union des femmes algériennes et autres organisations estudiantines. L’Ordre des architectes et certains anciens officiers de l’armée dont Lakhder Bourgaa et Slimane Ghoul ont également retourné au FLN, à l’approche des élections législatives.



733 kasmates sans domicile



Ould Abbas a indiqué par ailleurs que son parti cherche plus de 733 sièges pour ses kasmates à travers le pays. Et pour trouver des locaux à ses structures locales, le SG du FLN a écrit au premier ministre ainsi qu’au ministres de l’Habitat et de l’Intérieur. Le FLN, dit-il, est prêt à louer des locaux auprès des OPGI ou les particuliers pour abriter ses kasmates, avant de s’engager dans la campagne électorale. Selon lui, les élections de 2017 (législatives et locales) sont intimement liées avec les présidentielles de 2019.



Djamel Ould Abbas avait invité Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5eme mandat à la tête du pays.