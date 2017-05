Dissolution générale des mouhafadhas de Saadani

Réagissez

Au lendemain des législatives, c’est le branle-bas de combat au niveau du parti FLN. Toutes les nouvelles mouhafadhas, créées du temps de Amar Saadani, l’ex-secrétaire général du FLN, seront dissoutes sur décision de Ould Abbès, l’actuel patron du vieux parti, avons-nous appris de sources sûres.

Désormais, chaque wilaya disposera d’une seule mouhafadha, telle qu’était la configuration politique du parti avant l’arrivée de Amar Saadani. Les préparatifs vont bon train et l’opération de la désignation des membres de chaque mouhafadha bat son plein. La débâcle qu’a connue le parti lors des dernières législatives serait, selon les mêmes sources, le principal motif ayant poussé le bureau exécutif à procéder à cette action préventive.

«On a constaté une division générale dans les rangs des FLNistes. Auparavant, chaque wilaya disposait de sa mouhafadha. Avant la désignation du docteur Ould Abbès à la tête du parti, Amar Saadani avait multiplié les mouhafadhas passant parfois du simple au triple. L’union des militants n’a jamais été autant menacée que durant cette période. Réunir tous les militants sous un seul toit est la condition sine qua non pour rafler la majorité des sièges lors des prochaines élections locales», estiment plusieurs cadres du FLN. En effet, selon des indiscrétions, Ould Abbès craint le même mauvais sort lors des élections locales, prévues à la prochaine rentrée sociale.

Le RND qui revient en force, aux côtés des autres petits partis, dont le TAJ et le MPA, sont une menace permanente pour le plus vieux parti du pays. A l’annonce de cette nouvelle configuration, les couteaux s’aiguisent d’ores et déjà pour gagner le fauteuil de mouhafed dont le bénéficiaire sera très influent pour décider qui seront les éléments qui conduiront la liste des prochaines élections locales, APC et APW.