Deux terroristes abattus à Tamanrasset

Deux terroristes ont été éliminés hier après-midi près de la ville de Tamanrasset par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) qui a récupéré également deux fusils mitrailleurs, indique dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une patrouille opérée près de la ville de Tamanrasset /6e RM/, un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, jeudi 15 juin 2017, deux terroristes et récupéré deux fusils mitrailleurs de type (FMPK), une importante quantité de munitions et un véhicule tout-terrain», précise la même source. «Cette nouvelle opération, qui vient s’ajouter à la série de résultats positifs obtenus sur le terrain par les forces de l’Armée nationale populaire, dénote de leurs permanentes veille et disponibilité, à travers les quatre coins de l’Algérie, pour déjouer toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et la stabilité du pays», note le MDN.