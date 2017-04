Deux personnes placées sous contrôle judiciaire à Annaba

Réagissez

Deux hommes de la wilaya de Annaba, B. N., 50 ans, et B. T., 28 ans, qui ont publié sur la Toile un photomontage brocardant le président Bouteflika et l’emblème national ont été placés, jeudi, sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur de la 3e chambre près le tribunal correctionnel de Annaba. Selon des sources sécuritaires, ils sont poursuivis pour «outrage à corps constitués, atteinte à la personne du président de la République et aux symboles de l’état».

Il est reproché aux deux mis en cause d’avoir publié et partagé sur les réseaux sociaux des photos brocardant le président de la République Abdelaziz Bouteflika et l’emblème national. Cette affaire remonte à plusieurs semaines lorsque les éléments de la brigade de lutte contre la cybercriminalité, relevant de la sûreté de wilaya de Annaba, ont pris en «filature» les deux internautes, signalés pour leur publications «offensives». Saisi, le procureur de la République a ordonné leur identification, de les auditionner et de les présenter devant la justice, d’autant plus qu’il s’agit d’atteinte aux symboles de l’Etat. Identifiés, les deux accusés ont été arrêtés par les éléments de la brigade de recherche et d’investigations (BRI) de Annaba, auditionnés et présentés devant le parquet près le tribunal local. L’affaire est actuellement en cours d’instruction avant qu’elle passe à l’appréciation de la chambre d’accusation près la cour de justice de Annaba qui, elle, statuera prochainement sur la nature des accusations pour lesquelles sont poursuivis les deux mis en cause.