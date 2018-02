«Des migrants maliens, guinéens et sénégalais renvoyés au Niger»

Réagissez

Le Niger accuse officiellement les autorités algériennes de renvoyer les migrants subsahariens. Son ministre de l’Intérieur, Mohamed Bazoum, affirme que des jeunes de nationalités malienne, guinéenne et sénégalaise sont renvoyés au Niger, alors qu’ils n’ont aucun lien avec le pays.

«Les autorités algériennes ont tendance à expulser les migrants vers le Niger. Quelque 770 jeunes sont en transit, dont l’écrasante majorité est constituée d’Africains de l’Ouest renvoyés d’Algérie. L’Algérie doit rapatrier ces migrants chez eux», lance le ministre nigérien à l’occasion de sa visite, jeudi dernier, au centre de transit des migrants ouest-africains de l’OIM à Agadez (nord du pays).

S’exprimant au micro de RFI, le ministre de l’Intérieur du Niger dénonce, pour la première fois, cette situation, depuis le début de l’opération de rapatriement des migrants subsahariens qui séjournent d’une manière clandestine en Algérie. «Un peu moins du tiers des migrants vivant dans le centre d’Agadez sont des ressortissants nigériens», affirme le membre du gouvernement du Niger, assurant que son pays mettra tous les moyens pour les accueillir.

«Nous sommes prêts à accueillir tous les Nigériens que les Algériens ne souhaiteraient plus voir sur leur territoire. Cela ne nous pose aucun problème. Et aussi longtemps qu’ils en renverront, nous serons disposés à les accueillir à la frontière et à les ramener, chacun chez lui», dit-il. Selon Bazoum Mohamed, le Niger n’est pas un dépotoir où on déverse des ressortissants ouest-africains à sa frontière. Il appelle ainsi le gouvernement algérien à revoir sa copie.

«Nous avons eu de longues discussions avec les autorités algériennes à plusieurs reprises, à l’occasion desquelles nous leur avons demandé de ne plus nous renvoyer des jeunes du Mali, de Guinée et d’autres pays. Nous sommes prêts à accueillir tous les Nigériens que les Algériens ne souhaiteraient plus voir sur leur territoire. Par contre, nous avons dit aux autorités algériennes de cesser de nous envoyer des jeunes Africains», indique-t-il.

Et d’ajouter : «La Guinée est plus proche du Mali que du Niger, mais ils nous renvoient les Maliens, ils nous renvoient les Guinéens, ils nous renvoient les Sénégalais… Vraiment, je voudrais lancer un appel aux autorités algériennes, qu’elles révisent cette question que nous leur avons toujours posée…».