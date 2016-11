Des mesures contre les transporteurs qui augmentent leurs tarifs

Réagissez

Des mesures coercitives fermes seront prises à l’encontre des transporteurs privés et chauffeurs de taxi qui ont augmenté illégalement leurs tarifs.

C’est le ministre des Travaux publics et des Transports qui a lancé cet avertissement depuis le Conseil de la nation, en réponse à une question orale de Hosni Saidi, du RND, sur l’augmentation des tarifs des transports. Les augmentations enregistrées ces derniers mois sur les prix des transports sont qualifiées d’«illégales», rejetant le motif de la hausse des prix des carburants énoncée dans la loi de finances 2017 avancé par les transporteurs privés qui «ne dépasse pas les 7%», a-t-il fait remarquer.

Boudjemaa Talai a précisé, à ce propos, que les nouveaux tarifs de transport privé avaient fait l’objet d’assises et de débat avec les différents intervenants du secteur (gouvernement-transporteurs-syndicats) qui ont, selon lui, été sanctionnés par un accord sur une augmentation qui tienne compte du pouvoir d’achat du citoyen et des droits des transporteurs privés, rappelant que la hausse ne devrait pas dépasser 10% par rapport à l’ancien tarif. Le ministre a souligné également que toute augmentation de plus de 10% exposait son auteur à l’application de la loi : soit la mise en fourrière du véhicule, le retrait définitif du permis d’exploitation en cas de récidive.

Par ailleurs, le ministre des Travaux publics et des Transports a estimé important d’intensifier le contrôle, appelant le citoyen à contribuer aux opérations visant à réguler et organiser le secteur, et ce, en informant les autorités concernées en cas de dépassement. M. Talai a précisé que les tarifs du transport public urbain et suburbain restaient inchangés, indiquant que l’utilisation des moyens de transport public était en nette croissance au regard des statistiques qui révèlent que 20 millions de passagers utilisent le métro, 13 millions le tramway et 7 millions ont recours aux bus de l’Etusa.