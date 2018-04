Des dizaines de médecins résidents arrêtés à Alger (vidéo)

Réagissez

Des médecins résidents arrêtés «...

Les forces de sécurité ont empêché la marche des médecins résidents, organisée mardi à Alger. Des dizaines de manifestants ont été arrêtés et expulsés d’Alger, a dénoncé le Collectif autonome des médecins résidents algériens (Camra).

Les médecins résidents arrêtés « brutalement » par les policiers ont été embaqués dans des bus avant de les transférer vers Blida, selon un délégué du Camra.

La marche a été organisée pour exprimer leur refus du projet de loi sur la santé , en débat au niveau de l’Assemblé populaire nationale (APN).

Les médecins résidents réclament, depuis plus d’une année, la suppression du service civil et l’amélioration des conditions professionnelles et pédagogiques.

Les manifestations organisées par le Camra sont souvent réprimées par les forces de sécurité, en dépit du dialogue engagé avec le ministère de la Santé.

