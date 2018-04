«Des dispositions sont prises pour les rapatrier», selon Ahmed Ouyahia

Réagissez

«Les membres de la communauté algérienne établie en Espagne vivent dans de bonnes conditions», explique le Premier ministre, Ahmed Ouyahia.

Intervenant lors d’un point de presse animé conjointement avec son homologue espagnol, Mariano Rajoy, il précise que le nombre d’Algériens vivant en Espagne est de 50 000 personnes. «Certains Algériens se trouvent en Espagne dans le cadre de la migration clandestine, un phénomène auquel sont confrontés l’Algérie et le pays ami l’Espagne», précise-t-il, rappelant l’illégalité de ce genre de migration. «Le gouvernement algérien, en coopération avec son homologue espagnol, a pris des dispositions pour rapatrier les Algériens. L’opération se déroule dans de bonnes conditions», dit-il, en déplorant le décès d’un citoyen algérien dans une prison espagnole. «Cette affaire est confiée à la justice espagnole. Cet incident n’aura pas d’impact sur les relations entre les deux pays», insiste-t-il. De son côté, le président du gouvernement d’Espagne s’est dit satisfait du niveau des relations bilatérales entre l’Algérie et l’Espagne dans divers domaines, précisant que les deux pays aspirent à «concrétiser le développement durable et œuvrent à instaurer la sécurité et la stabilité».