Des centaines de cas de brucellose et de leishmaniose enregistrés à Tébessa

498 cas de brucellose et 156 autres de leishmaniose cutanée ont été enregistrés depuis le début de l’année dans la wilaya de Tébessa, apprend-on mercredi de la direction de la santé.





226 des cas de brucellose ont été relevé à Bir El Ater, 135 à Chréa, 83 à Tébessa, 55 à Negrine, 18 à El Ouenza et 4 à Laouinet en plus de 3 cas de personnes résidant en dehors de la wilaya, a précisé le chef service prévention par intérim, auprès de la direction locale de la santé, Mohamed Salmi.



La direction de la santé a mobilisé des équipes médicales pour prendre en charge les cas enregistrés dans les établissements sanitaires de leurs communes mêmes, a souligné le même cadre.



Les 156 cas de leishmaniose ont été signalés dans les communes du Sud de la wilaya limitrophes aux wilayas de Biskra et El Oued avec 86 infections à Negrine et Ferkane, 17 à Bir El Ater, 31 à Chréa, 5 à Tébessa, 4 à El Ouenza et 13 en dehors de la wilaya, a indiqué la même source.



Des opérations de pulvérisation de pesticide sur les foyers de prolifération du l’insecte phlébotome responsable de la transmission de la leishmaniose ont été menées avec le concours des services d’hygiène des communes concernées, a affirmé M. Salmi.



Le service de prévention de la même direction a recensé en outre 1.054 cas de morsures canines dont 340 au chef-lieu de wilaya.