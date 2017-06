Des bougies, des mots et une pensée pour les Rifains

Réagissez

La cause rifaine n’indiffère pas à Béjaïa. Ils étaient très nombreux à répondre à l’appel d’un comité citoyen de soutien aux révoltés du Rif. Plus nombreux même que lors des actions dénonçant, sur les mêmes lieux, des injustices du pouvoir algérien.

«Comme nos frères rifains, nous avons subi, nous aussi, la répression», ont crié des intervenants au rassemblement de soutien tenu, dans la soirée de mardi, sur la place Saïd Mekbel, témoin de luttes citoyennes incessantes. La place a été illuminée par des dizaines de bougies allumées dans cette soirée qui est aussi la veille de l’anniversaire de l’historique marche du 14 juin 2001, réprimée dans le sang. Le souvenir de cette douloureuse date dans l’histoire du mouvement citoyen kabyle a jeté une passerelle jusqu’au Rif marocain où les services du makhzen répriment à tour de bras. On a relevé ce sort commun et appelé à la solidarité des peuples amazighs de l’Afrique du Nord. Au même moment, une action similaire est organisée par Imazighene de Zwara en Libye, et dont les animateurs sont destinataires de la déclaration de Bgayet pour en faire lecture, a annoncé au microphone un des animateurs du comité de soutien.

«La répression que subit la population marocaine du Rif n’est pas sans nous rappeler la stratégie du chaos local appliquée par le régime algérien en Kabylie, au M’zab et dans d’autres régions de notre pays. C’est dire combien la nature liberticide des deux régimes marocain et algérien, instaurés sans nos peuples et souvent contre eux est un danger à la stabilité de notre région», énonce la déclaration, lue à l’occasion dans les trois langues, français, arabe et tamazight.

Le comité appelle de tous ses vœux à «la construction de pôles citoyens de convergence au niveau de l’Afrique du Nord à base de légitimités permettant de rendre les Etats aux nations et les nations aux citoyennes et citoyens».

Militants des droits humains, syndicalistes, journalistes de Béjaïa et d’Alger, hommes politiques, élus, militants de la cause berbère, anonymes, femmes et hommes ont exprimé leur «inquiétude face aux évolutions dangereuses à Al Hoceïma», leur «soutien total et indéfectible aux revendications rifaines» et leur «solidarité avec le mouvement pacifique du Rif».

Ce sont les mots d’ordre portés par le comité de soutien qui, de la sorte, veut faire parvenir aux Rifains un message de solidarité et de fraternité. «Tilelli, tilleli i yimdukal n Zefzafi» (Liberté avec les camarades de Zefzafi) revendique une banderole qui surplombe la place, message que reprend la foule d’une seule voix. «Da Lmouloud (Mammeri) revenait du Rif le jour de son tragique accident de circulation», rappelle le chanteur Boujemaâ Agraw.

«Nous sommes les enfants de ce pays», a déclaré, de son côté, le chanteur Akli D. qui a appelé à «l’union de Tamazgha». Oulahlou, un autre chanteur non moins engagé, est dans la foule où se confondent des militants et élus de partis que les circonstances ont réuni (RCD, FFS, El Moustakbal, PST, MDS, Avant-garde des libertés). Ont répondu présent aussi des représentants de la Cegata, du comité de solidarité avec les travailleurs de la wilaya, du comité de soutien de Cevital…

«Ces régimes ont tété aux mamelles du Machreq et de l’arabo-islamique», a lancé un militant de la cause berbère, dénonçant des régimes prompts à la répression, comme celle qui se manifeste dans la chasse incessante aux Makistes. Peu avant le début de la manifestation, aux alentours de la place Saïd Mekbel, un jeune militant du MAK a été embarqué au commissariat central par des policiers en civil qui ont envahi les lieux. Un deuxième allait subir le même sort n’était l’intervention des organisateurs de l’action du jour qui ont exigé et obtenu la libération du jeune Makiste, qui en est à sa septième interpellation.