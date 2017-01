Réagissez

Pour tentative d’atteinte à la sécurité de l’Etat algérien, dix ressortissants africains ont été placés, jeudi, sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal de Ghardaïa, sur recommandation du procureur de la République de la même instance, avons-nous appris de sources judiciaires.

Selon les premières informations, ce groupe d’étrangers composait une cellule d’espionnage au profit d’Israël qui écume la wilaya de Ghardaïa. Pour les enquêteurs de la sûreté de wilaya de Ghardaïa, il a fallu plusieurs semaines de filature et de renseignements, au terme desquelles ce réseau a été démantelé. L’opération de perquisition a permis de récupérer un important lot d’équipements de communication et de transmission de dernière génération. L’identification de ces mis en cause a permis de définir leur nationalité et la manière avec laquelle ils sont entrés sur le sol algérien.

Originaires du Mali, du Kenya, du Liberia, du Nigeria, d’Ethiopie et du Ghana, ces présumés espions ont pu entrer en Algérie dans le cadre de l’accueil des réfugiés maliens. «Ils ont été enrôlés par les services de renseignement israéliens avant d’entrer sur le sol algérien», assure l’un des enquêteurs dans cette affaire d’espionnage.