Début des opérations de distribution de logements AADL à partir de la semaine prochaine

L'Agence pour la promotion et le développement du logement (AADL) va entamer plusieurs opérations de distribution de logements à partir de la semaine prochaine à Alger et dans d'autres wilayas, a indiqué jeudi son Directeur général, Mohamed Tarek Belaribi.

A partir de lundi prochain, "pas moins de 3.000 logements en location-vente" seront distribués sur plusieurs sites d'Alger, et ce, à Reghaïa avec 1.200 logements, Ouled Fayet (Semrouni) avec 911 logements, le premier site Ouled Fayet avec 480 logements et Ain Malha avec 296 logements, a précisé M. Belaribi sur les ondes de la Radio nationale.

Assurant que cette opération ne sera que le début d'une importante série de distributions de logements AADL, il a ainsi avancé que 7.000 logements seraient octroyés à la fin avril prochain et 8.000 autres en mai. En outre, il sera procédé durant le mois de juin à l'exécution de la plus grande opération de relogement qui touchera 25.000 bénéficiaires dans plusieurs wilayas telles Mostaganem, Aïn Temouchent, Oran, Relizane, Annaba, Constantine, à laquelle s'ajoute la livraison de logements AADL dans les deux nouvelles villes de Bouinan et de Sidi Abdallah.

A ce propos, il a rappelé que ces opérations de distribution s'ajouteraient à celles de plus de 19.000 autres logements qui avaient été octroyés dans différente régions du pays depuis octobre 2015. En ce qui concerne le programme AADL 1, le même responsable a fait savoir que plusieurs wilayas avaient réussi à clore définitivement ce dossier à l'instar d'Oran, Tipasa et Batna.

Selon lui, dans le programme AADL 1 et 2, un nombre de 240.000 unités sont en cours de construction dont 70.000 logements relèvent du programme AADL 1 lesquels ont reçu l'ordre de versement de la 3ème tranche. Les bénéficiaires de ces 70.000 logements de l'AADL 1 vont recevoir par la suite les décisions de pré-affectation qui leur permettront de connaître leur logement avant de passer à la 4ème tranche et la remise des clés.

Quant aux souscripteurs de l'ADDL 2, M. Belaribi a indiqué que 38.500 souscripteurs avaient choisi les sites. A la question de savoir s'il y aura, à l'avenir, un programme AADL 3, M. Belaribi a soutenu il s'agirait, pour l'instant, de répondre à la demande des souscripteurs ADDL 1 et 2.

Questionné sur l'apport des entreprises algériennes dans la réalisation des logements AADL, il a souligné que 55% des projets avaient été réalisés par des entreprises de droit algérien et que des conditions rigoureuses sur la qualité de la construction et les délais de livraison sont imposées.