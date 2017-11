Réagissez

L’exploitation des listes d’attente des candidats reçus au dernier concours de recrutement d’enseignants commence à partir d’aujourd’hui. Le ministère de l’Education nationale a annoncé, hier, que les candidats figurant sur la liste d’attente, issue du concours organisé le 29 juin dernier, peuvent s’inscrire à partir d’aujourd’hui sur la plateforme numérique de recrutement (http://tawdif.education.gov.dz), pour valider leur affectation dans les postes disponibles. Seule la liste d’attente issue du concours de mai 2017 est concernée, affirme-t-on au ministère de l’Education. Le concours de recrutement de 10 009 enseignants a permis au ministère de constituer des listes de réserve composées des noms de candidats ayant obtenu la moyenne à l’examen écrit des épreuves du 31 mai dernier. Les directions de l’éducation puiseront, par ordre de classement par moyenne, de ces listes pour combler le déficit en enseignants.

Le dernier concours a permis, en effet, de recruter 4759 postulants pour le grade d’enseignant du secondaire et 5250 pour celui d’enseignant du moyen, selon les chiffres communiqués par le ministère. Le département de Nouria Benghabrit n’a cependant pas détaillé le nombre d’enseignants qui seront recrutés dans le cadre de l’exploitation des listes d’attente.

Meziane Meriane, coordonnateur national du Syndicat national autonome des professeurs du secondaire et du technique, estime que le processus de recrutement, à travers le concours et l’exploitation de listes d’attente, ne peut être efficace que si les besoins réels en enseignants sont pris en charge. Le syndicaliste exprime d’ailleurs des inquiétudes quant à la surcharge des classes, qui trahit, selon lui, un manque flagrant d’enseignants. «Le ministère de l’Education va procéder au recrutement, selon le nombre de postes budgétaires disponibles, sans prise en compte des besoins réels qui génèrent des classes surchargées.»