De nouveaux manuels dans les établissements

Quelques livres scolaires des éditions précédentes

Trente nouveaux manuels scolaires et 6 cahiers d’exercice destinés aux élèves du 2e palier des cycles primaire et moyen seront disponibles à la prochaine rentrée scolaire.

«Les directeurs de l’éducation sont appelés à veiller à mettre les manuels scolaires à la disposition des élèves», souligne la ministre de l’Education,Nouria Benghabrit, lors d’un point de presse animé en marge de la conférence nationale des directeurs de l’éducation en prévision de la rentrée scolaire 2017-2018. Le nombre global des manuels scolaires à distribuer pour cette rentrée est de 65 millions, a indiqué Mme Benghabrit, précisant que le dernier délai de la distribution aux établissements de l’éducation a été fixé au 31 du mois en cours.

La ministre annonce l’organisation par l’Office national des publications scolaires (ONPS) du Salon du livre scolaire du 5 au 12 septembre à Riadh El Feth (Alger), ce qui permettra «de diminuer le stress des parents qui auront la possibilité d’avoir leurs propres manuels». Des salons se tiendront également dans les wilayas, avec des ateliers et des animations. «Les prix seront abordables», rassure-t-elle. Après la mise en circulation l’année dernière des manuels de la première et deuxième années du primaire et la première année du moyen, cette année la réforme des programme touchera le 2e palier des cycles primaire et moyen (2e et 4e années du primaire et 2e et 4e années du moyen). Avant leur mise sur le marché, les manuels de deuxième génération sont examinés par des évaluateurs externes avant que la commission d’homologation nationale composée d’inspecteurs ne donne son avis pour éviter les erreurs, rassure Mme Benghabrit.



Exploitation des listes d’attente

Abordant la question de l’exploitation des listes d’attente pour le recrutement des enseignants, la ministre a indiqué que ces listes seront toujours sollicitées pour l’enseignement primaire jusqu’au 31 décembre 2017, alors que l’exploitation de celles-ci concernant les cycles moyen et secondaire devra être suspendue en décembre 2018. Un concours national pour le recrutement dans les cycles moyen et secondaire a été organisé en juillet dernier pour 10 000 postes. Des sessions de formations pédagogiques préparatoires ont été lancées dimanche dernier au profit des enseignants retenus. S’agissant de la réforme du baccalauréat, la ministre de l’Education précise que «le dossier est au niveau du gouvernement pour examen», affirmant que le système de l’examen pour cette année (2017-2018) «ne subira pas de modifications» mais qu’il y aura le «même protocole» que celui adopté pour l’année 2017. S’agissant de l’enseignement de tamazight, elle affirme que l’enseignement de cette langue couvrira cette année 37 wilayas contre 11 wilayas en 2014. «Nous encouragerons l’enseignement à l’intérieur des mêmes wilayas. Nous disposons de la plateforme numérique de recrutement des enseignants. Nous répondrons à la demande», signale-t-elle.