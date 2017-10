Cybersécurité : Ne craignez rien, Himayatic est là pour vous protéger

Réagissez

De nombreuses cyberattaques sont enregistrées ces derniers mois et plusieurs questions restent en suspens, notamment, sommes-nous bien protégés ? Quels sont les mécanismes à adopter pour ne prendre aucun risque ? Justement, le 1er Salon de la cybersécurité qui se tiendra le week-end prochain à Alger est là pour vous répondre.

Le 1er Salon de la cybersécurité et de la sécurité informatique, Himayatic, aura lieu les 2, 3 et 4 novembre prochain au palais de la culture Moufdi Zakaria, à Alger (prévu initialement en septembre au Palais des expositions). Ce Salon s’adresse à l’ensemble de la population. Peu importe votre âge, si vous surfez sur internet et cherchez à vous protéger de la meilleure des manières, ce Salon est fait pour vous.

Organisé par la société technologique Kooteo, installée à Alger, ce Salon verra la participation de nombreux experts nationaux et internationaux et sera une occasion pour les entreprises algériennes de se mettre à la page sur tout ce qui concerne la cybersécurité et comment elles peuvent répondre à cette problématique. Himayatic est ouvert aux opérateurs fournisseurs de solutions : sécurité IT, Web Sécurité, Cloud, Big data, Storage, Formation, Réseaux et Télécoms, Mobilités, Banking, Cybersécurité, Cyberdéfense, Intelligence économique...

Par ailleurs, ce Salon vise aussi à répondre et proposer des solutions aux problèmes auxquels est confrontée l’Algérie en matière de cyberattaques. A l’occasion de la tenue de la première édition de Himayatic, El Watan Week-end a regroupé quatre bonnes raisons de prendre part à ce Salon.

Rencontrer les acteurs nationaux majeurs en cybersécurité

Plus de 20 entreprises algériennes prendront part au Salon afin d’exposer leurs matériels et par la même occasion leurs idées. Chacune de ces entreprises apportera un plus à ce Salon qui se lance dans sa première édition. La Direction générale de la Sécurité nationale (DGSN) participera massivement à cet événement. La Gendarmerie nationale devrait aussi être de la partie. Reconnus comme leader en Algérie en ce qui concerne la lutte contre la cybercriminalité, des éléments de la DGSN viendront partager leur savoir-faire.

L’entreprise Elitt, du groupe Sonelgaz, qui s’investit depuis une dizaine d’années dans la sécurité informatique, sera aussi sur place le jour J. L’entreprise Otek, reconnue notamment comme étant leader dans les solutions de cybersécurité, viendra aussi partager son expérience. Intervalle-technologies, leader en Algérie en formation de haut niveau en ce qui concerne les certifications de sécurité informatique et solutions, prendra aussi part au Salon et pas seulement. Les entreprises Adex technologies et Soltic seront aussi parmi les exposants.

Vous aurez ainsi un panel d’experts en matière de sécurité sur la Toile qui répondront à toutes vos interrogations. Par ailleurs, dans sa première édition, Himayatica cherche la dimension internationale en conviant deux entreprises étrangères. Il s’agit de la société italienne CY4Gate, spécialisée en plateforme de renseignements gouvernementaux sur internet, et la société tunisienne Tunisian CLoUD, spécialisée en formations en sécurité informatique de haut niveau qui ont répondu présentes.

Découvrir Linux

A moins d’être complètement déconnecté du monde virtuel, vous avez sans doute entendu parler, au moins une fois dans votre vie, de Linux. Non ? Linux est un système d’exploitation, au même titre que Windows ou encore Mac OS. Il est notamment réputé pour sa sécurité et pour ses mises à jour plus fréquentes que Windows.

Ainsi, si vous êtes curieux de changer de système d’exploitation, mais vous n’avez pas le bagage en informatique nécessaire pour passer le cap, les experts présents sur place pourront vous aider. Contrairement à Apple ou bien Windows, qui ont une fâcheuse tendance à avoir des environnements contraints, Linux est personnalisé selon vos besoins en informatique et il est plus sécurisé. En résumé, grâce à Linux, vous reprenez le contrôle sur votre ordinateur.

C’est donc sans surprise que des entreprises le proposeront à l’installation lors du Salon lors d’Install-party. Vous pouvez alors vous rendre sur place avec vos ordinateurs, durant les trois jours de l’événement, afin d’en savoir plus sur ce système d’exploitation dit «stable et sécurisé», et l’installer gratuitement. Pour les indécis, un DVD leur sera fourni afin qu’ils le fassent, s’ils le veulent, chez eux à leur aise.

Voir les white hackers à l’œuvre

Avez-vous déjà entendu parler des hackers ? Sûrement oui, mais les avez-vous déjà vus à l’œuvre ? Sûrement non. Ne ratez pas alors le Salon Himayatic, durant lequel une compétition d’une vingtaine de hackers se déroulera. Le but d’une telle initiative ? Déceler les compétences de ces jeunes en matière de cybersécurité.

Ainsi, si cet événement est principalement dédié à la sécurité sur le Net, il ne sera pas pour autant ennuyeux. Au-delà des conseils théoriques, rois des salons habituels, la pratique sera aussi à l’honneur. Concrètement, un Hackathon de 48 heures mettra au défi 25 jeunes afin de hacker un système Data conçu spécialement pour l’occasion. Le meilleur repartira avec le trophée.

Assister à des conférences sur la cybersécurité

Ouvert au grand public, Himayatic verra la tenue de conférences et d’ateliers concernant le domaine, animées par d’éminents spécialistes et experts reconnus.

Les débats seront modérés par Younes Grar. A titre d’exemple, Brikh Tsoufik, spécialiste en système d’information, Owner et gérant de la Sarl Soltic Algérie depuis 2009, ayant une expérience de 15 ans dans les systèmes d’information, qui animera une conférence autour du thème «Le nouveau défi des DSI face aux nouvelles menaces informatiques (Ransomwares, comportement des utilisateurs), un risque à maîtriser pour une transformation digitale des entreprises». Une autre conférence sera animée par Bassem Lamouchi, intitulée «Vision pirate du cloud computing».

Ou encore celle de Farid Benyahia, consultant en diagnostic stratégique des entreprises, diplômé par l’Onudi (Nations unies) et l’Inped, GMAT de Huron University UK, certificat de manager de projet dans le domaine de l’aviation IATA Canada, dans laquelle il évoquera l’impact de l’utilisation de la nanotechnologie comme nouvelle frontière de la science et son grand potentiel d’application dans les différents secteurs, à l’instar des systèmes d’information, les capacités de stockage, transmission et vitesse d’exécution, les avantages des nano dans les systèmes d’information.